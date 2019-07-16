صاروخ قطر بإيطاليا يفتح ملف دعم قطر للإرهاب بالعالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا يكاد يمر يوم، إلا ويتم الكشف عن دليل جديد على تورط قطر في دعم الإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في العالم، وخلال الأيام الأربعة الماضية فقط، ثبت تورط قطر في جرائم إرهابية في 3 دول (إيطاليا والكويت واليمن).



أمس الإثنين، عثرت الشرطة الإيطالية على صاروخ "جو- جو" يستخدمه الجيش القطري في حوزة جماعة يمينية متطرفة، وذلك بعد يومين من إحباط السلطات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مخططا إرهابيا بعد مداهمة وكر لتنظيم الإخوان الإرهابي والعثور على أسلحة قطرية.





كما يأتي بعد 3 أيام من الكشف عن تورط قطر في دعم الخلية الإخوانية الإرهابية الهاربة من مصر التي ضبطت في الكويت، وبعد شهرين من اعتقال الهند مواطنا كان يعمل ويقيم في قطر، للاشتباه في ارتباطه بتنظيم داعش، وذلك بالتزامن مع الكشف عن وثيقة جديدة تؤكد ارتباط تنظيم داعش في سوريا بقطر، إضافة إلى كشف كتاب جديد، صدر إبريل/ نيسان الماضي يحمل اسم "أوراق قطر"، عن التمويل القطري للإرهاب في أوروبا، عبر مؤسسة "قطر الخيرية".

أيضا يأتي كل هذا في ظل عمليات متواصلة للجيش الليبي يتم فيها العثور على أسلحة قطرية في أوكار الإرهابيين والمليشيات المسلحة بشكل دوري، وفي ظل دعم إعلامي لا محدود من قناة "الجزيرة" وإعلام الحمدين للإرهابيين حول العالم، وعلى رأسهم تنظيم داعش والمليشيات الحوثية في اليمن، وما يسمى حزب الله اللبناني وتنظيم الإخوان الإرهابي.

كل تلك الدلائل التي تتكشف يوميا وتثبت دعم قطر للإرهاب بالمال والسلاح والإعلام، دفعت دول الرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) لاتخاذ موقف متقدم بإعلان مقاطعتها لقطر في 5 يونيو/ حزيران 2017، لدعمها الإرهاب، وما زالت تلك الدول تواصل جهودها لإثناء قطر عن المضي في ذلك الطريق، التي باتت دول العالم في مختلف القارات متضررة منه.

إيطاليا.. صاروخ قطري بأيدي متطرفين

عثرت الشرطة الإيطالية، أمس الإثنين، على صاروخ "جو- جو" يستخدمه الجيش القطري في حوزة جماعة يمينية متطرفة يطلق عليهم النازيون الجدد.

وأعلنت الشرطة توقيف 3 أشخاص بعد اكتشاف مجموعة كبيرة من الأسلحة الأوتوماتيكية وصاروخ قطري ومواد تحمل رموزًا نازية.





وقالت شرطة تورينو، في بيان، إن الاكتشافات نشأت عن تحقيق سابق حول إيطاليين (لم تحدد هويتهم) شاركوا في التمرد المدعوم من روسيا شرق أوكرانيا، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

العثور على صاروخ يستخدمه الجيش القطري بأيدي جماعة يمينية متطرفة، يثير الكثير من التساؤلات، حول كيفية وصولهم إليه؟ ويثير من جانب آخر قلقا عالميا حول مصير الأسلحة الضخمة التي تشتريها قطر؟ بما يفوق قدرات واحتياجاتها مئات المرات.

اليمن.. أسلحة قطرية في وكر تنظيم الإخوان الإرهابي

ما كشفته السلطات الإيطالية جاء بعد يومين من إحباط السلطات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن مخططا إرهابيا، بعد مداهمة وكر لتنظيم الإخوان الإرهابي والعثور على كميات كبيرة من الأسلحة القطرية.

وقال أمن عدن، في بيان صحفي، إن قوة مكافحة الإرهاب داهمت الوكر الإرهابي في مديرية "المعلا" جنوب مدينة عدن، وعثرت على كميات كبيرة من الأحزمة الناسفة كانت معدة للقيام باغتيالات.

الدور التخريبي لنظام الدوحة في اليمن لم يتوقف عند رعاية الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية وإثارة الفوضى بالمناطق المحررة، بل امتد وبشكل فاضح إلى دعم الخلايا الإرهابية وشبكات الاغتيالات.





وطيلة الأسابيع الماضية، عملت قطر على إثارة الفوضى في المناطق اليمنية المحررة، وذلك بمحاولة تفجير الأوضاع بأرخبيل سقطرى ومحافظة شبوة، وذلك عبر أذرعها في خلايا حزب الإصلاح (الذراع اليمنية لتنظيم الإخوان الإرهابي).

وبعد أن تم إحباط المخططات القطرية ـ الإخوانية لتفجير الوضع في المناطق المحررة، سعى نظام الحمدين إلى تفجير الوضع من عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، وذلك عبر مخطط إرهابي لتنفيذ عمليات اغتيالات وتفجيرات.





وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط خلايا قطرية باليمن، حيث سبق أن تم إلقاء القبض على عدد من الخلايا في محافظتي شبوة وعدن، خلال الأشهر الماضية.

الكويت.. تورط قطر في دعم خلية إخوانية هاربة

جاء هذا بالتزامن مع الكشف عن تورط قطر في دعم الخلية الإخوانية الإرهابية الهاربة من مصر التي تم ضبطها في الكويت.

والجمعة الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط خلية إخوانية يحمل أعضاؤها الجنسية المصرية صدرت في حقهم أحكام قضائية من قبل السلطات في القاهرة في عملية أمنية استباقية.

وأوضحت أنه "بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية".





وأعلنت الكويت أنه تم تسليم الخلية إلى السلطات المصرية.

وأظهرت التحقيقات الأولية مع الخلية الإخوانية الإرهابية بالكويت ارتباط نشاطها بدولتي تركيا وقطر، الحاضنتين لتنظيم الإخوان الإرهابي بشكل أساسي.





وكشفت التحقيقات أن أعضاء الخلية المتهمين بارتكاب جرائم بعدة مدن مصرية عقدوا عدة اجتماعات مع قيادات تنظيمية في دولتي قطر وتركيا، فضلا عن اجتماعاتهم المتواصلة في دولة الكويت.

وأكدت مصادر مصرية مطلعة على ملف القضية، لـ"العين الإخبارية"، أن الخلية كانت جزءا من التنظيم الذي تحركه الدولتان الداعمتان للإرهاب.

الهند.. اعتقال داعشي قادم من قطر

ولم تسلم الهند على بعد المسافة بينها وبين قطر من أذاها، ففي مايو / آيار الماضي، اعتقلت وكالة الاستخبارات الوطنية الهندية مواطنا ينحدر من منطقة كيرلا، كان يعمل ويقيم في قطر، للاشتباه في وجود صلة تربطه بتنظيم داعش، بناء على معلومات من عضو التنظيم المعتقل رياض أبو بكر.

وكان المعتقل قد أُدرج اسمه في لائحة الاتهام على أنه المتهم الثامن عشر في قضية تجنيد عناصر لصالح تنظيم داعش.

ووفقا لوكالة التحقيق الوطنية، كان المتهم جزءا من الجماعة التي حاولت نشر أيديولوجية وأنشطة داعش في كيرلا.

وكان رياض أبو بكر، اعتُقل في وقت سابق إثر علاقته بهجمات سريلانكا، رئيسا لهذه الجماعة.

وكانت تقارير استخباراتية، قالت إن هنودا عاشوا في الدوحة تورطوا في تقديم دعم مالي وعيني لتنظيم داعش الإرهابي في الهند، في أحدث دليل على انفلات الدعم القطري للإرهابيين.

سوريا.. وثيقة جديدة تكشف علاقة قطر بداعش

وفي إبريل/ نبيسان الماضي، كشفت قناة "العربية" عن وثيقة جديدة تكشف علاقة قطر بتنظيم داعش.

الوثيقة تم العثور عليها من بين عشرات الوثائق التي عثرت عليها قوات سوريا الديمقراطية من المناطق التي استعادتها من تنظيم داعش، وتظهر الوثائق بعض الجهات التي كانت تعمل مع التنظيم، ومن بين تلك الجهات الهلال الأحمر القطري التي تكشف الوثيقة عمله ضمن مناطق سيطرة تنظيم داعش.

وسبق أن اعترف حمد بن جاسم في حوار مع تليفزيون قطر الرسمي في أكتوبر/تشرين الثاني 2017 بدعم بلاده جبهة "النصرة" الإرهابية في سوريا.

وفي هذا الصدد، كشف محمد فوزي، المصور الحربي السابق بقناة الجزيرة، الذي عمل بها نحو 12 عاما، في لقاء سابق مع "العين الإخبارية" قبل شهر أن هناك أعضاء من تنظيمات إرهابية مثل "جبهة النصرة" و"تنظيم أحرار الشام" في سوريا يعملون مع قناة "الجزيرة" كموظفين برواتب.

قطر تمول الإرهاب في 6 دول أوروبية

وفي الشهر نفسه ( إبريل/ نيسان الماضي) كشف كتاب جديد يحمل اسم "أوراق قطر"، عن التمويل القطري للإرهاب في أوروبا، عبر مؤسسة "قطر الخيرية"، التي تبث سمومها تحت ستار المساعدات الإنسانية وتمول بناء مساجد ومراكز ومؤسسات تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي.

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ووصف الصحفيان الاستقصائيان كريستيان شينو وجورج مالبرنو، في كتابهما "قطر الخيرية" بـ"المؤسسة الأقوى في تلك الإمارة الصغيرة"، مؤكدين أنها تمكنت من "التوغل في 6 دول أوروبية أبرزها فرنسا، وإيطاليا، وسويسرا"، كما حذرا من خطورة هذا التمويل.

ورسم كتاب "أوراق قطر" المؤلف من 295 صفحة خرائط توضيحية لمحاولة الدوحة بث التطرف في أوروبا، كما كشف للمرة الأولى، تفاصيل أكثر من 140 مشروعاً لتمويل المساجد والمدارس والمراكز، لصالح الجمعيات المرتبطة بتنظيم الإخوان الإرهابي.





وجمع الصحفيان مالبرنو (من صحيفة لوفيجارو) وشينو (من إذاعة فرانس إنتر)، آلاف الوثائق الداخلية لمؤسسة قطر الخيرية التي تكشف الملايين التي أنفقها أمير قطر على عملائه في أوروبا، أبرزهم: طارق رمضان حفيد مؤسس الإخوان المتهم في قضايا اغتصاب في فرنسا، الذي كان يتلقى شهريا 35 ألف يورو كمستشار لإحدى مؤسسات المجتمع المدني القطرية في أوروبا.

ليبيبا.. أسلحة قطر في أوكار الإرهابيين

مع سقوط نظام "معمر القذافي" في عام 2011 اتجهت قطر وتركيا إلى تقديم كافة أوجه الدعم للتنظيمات الإرهابية، الممثلة في "حزب العدالة والبناء" (الذراع السياسية لتنظيم الإخوان الإرهابي) ومليشيات مدينة مصراتة أكبر داعم للإرهابيين في الغرب الليبي.

كما قدمتا دعماً لتحالف "فجر ليبيا" الإرهابي في مواجهة "عملية الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في مايو/أيار 2014 بقيادة "خليفة حفتر"، وهو ما تسبب في توتر علاقاتهما مع الشرق الليبي واتهامهما بدعم "الإرهاب".





وعرض الجيش الليبي أكثر من مرة فيديوهات لأسلحة وذخائر تحمل شعار الجيش القطري مدونا عليها أرقامها التسلسلية من مصدرها، والتي تم العثور عليها في أوكار لتنظيم القاعدة الإرهابي في ليبيا.

وتمتلك ليبيا أدلة ووثائق تثبت أن الدوحة أنفقت ما يزيد على 3 مليارات دولار منذ انطلاق عمليات فجر ليبيا نهاية عام 2014 وحتى الوقت الحالي، لتأجيج الصراع ودعم الإرهاب بها، فيما كانت تقف خلف إدخال كميات كبيرة من السلاح عبر مطارات طرابلس ومصراتة والتي كانت مخصصة للجيش القطري ومدونا عليها أرقامها التسلسلية من مصدرها.





كما أظهر الجيش الليبي تورط العميد بالاستخبارات القطرية سالم علي الجربوعي، الذي شغل الملحق العسكري لقطر في دول شمال إفريقيا بدعم القاعدة وداعش والإخوان ماديا، بتحويل 8 مليارات دولار من البنك القطري التونسي إلى بنك الإسكان بمحافظة تطاوين جنوبي تونس، ليتم فيما بعد إرسالها إلى ليبيا لدعم الجماعات الإرهابية.

كما سبق أن بث الجيش الليبي صور العثور على أسلحة تحمل أختام شعار الجيش القطري داخل منزل زعيم القاعدة في منطقة شيحة بدرنة في يونيو/ حزيران الماضي، بعد تطهير الجيش الليبي لعدة أحياء بالمدينة التي احتلها تنظيم القاعدة.

رواندا.. لقاء مع إرهابي

أيضا يعد اللقاء الحميمي في مطار "كيغالي" الرواندي، في شهر أبريل/ نيسان الماضي، الذي جمع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع أبرز المطلوبين على لائحة الإرهاب في موريتانيا، المصطفى ولد الإمام الشافعي، من الدلائل القاطعة على دعم قطر للإرهاب.

صور المصافحة بين تميم والموريتاني "ولد الشافعي" الذي لا يحمل أي صفة رسمية في روندا فضحت ما وصفها المراقبون بالتدخلات التخريبية القطرية ليس ضد موريتانيا فحسب بل في المنطقة بشكل شامل بدعمها للحركات الإرهابية والمليشيات الخارجة على القانون في الساحل الأفريقي.

وعرف عن المصطفى ولد الإمام الشافعي المطلوب للقضاء الموريتاني علاقاته مع بعض الجماعات الإرهابية التي تنشط في شمال مالي، وفي منطقة الساحل مثل جماعة "عمر بلمختار"، التي وظفها في التفاوض حول تحرير رهائن، حيث كانت تلك الجماعات قد اختطفتهم لتفرج عنهم مقابل فديات مالية كبيرة.

هذا غيض من فيض، قرائن وأدلة تدين قطر بدعم الإرهاب، منها فديات مليارية دفعتها قطر لتمويل التنظيمات الإرهابية، ولقاءات حصرية مع قادة الإرهاب على قناة "الجزيرة"، ومن أبرز تلك الدلائل:

قوائم الإرهاب

أدرجت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب منذ بداية مقاطعة قطر وكشف إرهابها نحو 80 فردا وكيانا على قوائم الإرهاب المحظورة التي قسمت إلى 3 قوائم ضمت 23 كيانا و57 فردا، منهم شخصيات مطلوبة دوليا.

وعندما أدرجت الدول الأربع تلك القوائم بادرت قطر إلى إنكارها، وأكدت أنها لا أساس لها، قبل أن تعود وتعترف بصحتها، في قائمة أصدرتها للإرهاب.

وفي مارس/آذار 2018، أصدرت الداخلية القطرية قائمة بشخصيات وكيانات أدرجتها على قائمة الإرهاب، تشمل تصنيف 20 شخصا و8 كيانات، سبق أن تم إدراج معظمهم في قوائم الإرهاب الصادرة عن الدول المقاطعة لقطر.





ومن أبرز الشخصيات التي ضمتها القائمة، وسبق أن صنفتها الدول المقاطعة لقطر في 8 يونيو/ حزيران 2017 و25 يوليو/ تموز من العام نفسه على قوائمها للإرهاب، 6 قطريين، هم: عبد الرحمن عمير النعيمي، وإبراهيم عيسى حجي الباكر، وسعد سعد محمد الكعبي، وعبد اللطيف عبد الله الكواري، ومبارك محمد العجي، وخالد سعيد البوعينين.

الغريب أنه عقب إصدار القائمة، شهدت مسابقة رياضية في قطر تكريم مبارك العجي المدرج على قائمة الإرهاب القطرية.

وفي الشهر التالي، صدم العالم بحضور رئيس وزراء قطر حفل زواج نجل عبدالرحمن النعيمي المطلوب رقم واحد على قائمة الإرهاب القطرية والمدرج كذلك ضمن قائمة الإرهاب التابعة للخزانة الأمريكية منذ 2014، والمدرج على قوائم الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، الأمر الذي اعتبره مراقبون أنه يكشف عن حجم التحالف بين نظام الحمدين وهذه الجماعات الإرهابية.





وإضافة إلى القائمة القطرية التي تتضمن اعترافا صريحا مباشرا بما سبق أن أعلنته دول الرباعي العربي، تتضمن قوائم الإرهاب التي أصدرتها الدول الأربع أسماء بارزة مثل مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي، صاحب التاريخ الطويل من التحريض على العنف، والإرهابي طارق الزمر، والليبي إسماعيل الصلابي، وعبدالحكيم بلحاج، والإرهابي القطري عبدالله بن خالد آل ثاني وزير داخلية سابق ووزير الأوقاف سابق، وهو الذي قدم المساعدة والملاذ الآمن لقياديي القاعدة منذ أوائل التسعينيات.

خلال التسعينيات استضاف عبدالله بن خالد آل ثاني العقل المدبر لأحداث الحادي العاشر من سبتمبر/أيلول خالد الشيخ محمد في مسكنه في قطر.

تمويل الإرهاب.. فديات مليارية لحزب الله

أيضا يقوم تنظيم الحمدين باستخدام أموال وثروات الشعب القطري المغلوب على أمره لدعم وتمويل الإرهاب، وتشير تقارير عدة إلى أن حجم التمويل القطري "المبدئي" للإرهاب بلغ نحو 65 مليار دولار منذ عام 2010 حتى 2015.

ومن أبرز الجماعات الإرهابية التي ثبت تورط تنظيم الحمدين في دعمها، جبهة النصرة في سوريا، وحزب الله في لبنان.

وفي أبريل/نيسان 2017 أبرمت قطر صفقة مع "حزب الله" –الذي قام بدور الوسيط- للإفراج عن 26 صيادا، عدد منهم ينتمي للأسرة الحاكمة، تم اختطافهم أثناء رحلة صيد على الحدود السورية-العراقية في يناير/كانون الثاني 2016، ودفعت أكبر فدية في التاريخ لجماعات إرهابية بلغت مليار دولار.





ومن بين هذه الجماعات والأفراد، كتائب حزب الله في العراق -التي قتلت عسكريين أمريكيين باستخدام عبوات ناسفة- والجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والخاضع لعقوبات أمريكية وأوروبية بصفته الشخصية، وكذلك هيئة تحرير الشام، التي كان يطلق عليها اسم جبهة النصرة عندما كانت فرعا لتنظيم القاعدة في سوريا.

كما كشفت استخبارات غربية في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي أن قطر غطاء إيران لتهريب أسلحة متقدمة لحزب الله.





وسبق أن كشف مركز ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام النقاب عن أرقام مفزعة لكم الأسلحة التي وردتها الدوحة للجماعات الإرهابية.

ويشير المركز إلى الإحصائيات في الفترة بين 2011 و2016 التي تكشف أن قطر استوردت أسلحة زيادة عن احتياجاتها الدفاعية بنسبة قدرها 245%.

وتشير بيانات التقرير إلى أن مجموع الأسلحة التي صدرتها قطر إلى مناطق الصراع 2.6 مليون قطعة سلاح تم توزيعها على الجماعات الإرهابية في كل من سوريا وليبيا بتكلفة تتعدى 100 مليار دولار أمريكي.