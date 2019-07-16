ببصمة نسائية.. انطلاق حملة ترامب الرئاسية من بنسلفانيا

تبدأ حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، الثلاثاء، بجهود لاجتذاب أصوات النساء معتمدة على أن توجيه رسالة اقتصادية قوية سيحمس هذه الكتلة التصويتية التي دأبت بشكل كبير على انتقاد رئاسته.

وستطلق لارا ترامب زوجة ابن ترامب تحالف "نساء من أجل ترامب" الذي يهدف إلى تجنيد وتنشيط النساء في تأييد ترشح الرئيس الجمهوري لولاية ثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

ويبدأ الحدث في "كينج أوف بروسيا" ببنسلفانيا، وهي منطقة راقية من الضواحي الشمالية لفيلادلفيا وتعد من الأماكن التي يحتاج إليها ترامب لضمان عودة إلى البيت الأبيض لفترة ولاية جديدة تمتد 4 سنوات.

ولعبت نساء الضواحي دورا مهما في توجيه موجة انتصارات للديمقراطيين في انتخابات مجلس النواب في 2018؛ ما أفقد الجمهوريين أغلبيتهم في المجلس كما وجهن توبيخا لترامب.

وفي بنسلفانيا فاز الديمقراطيون بـ9 مقاعد في الكونجرس، وهو نفس عدد مقاعد الجمهوريين الذين كانوا يسيطرون على 13 مقعدا مقابل 5 للديمقراطيين قبل الانتخابات.

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ومن المتوقع أن يروج منظمو تحالف "نساء من أجل ترامب" لأسلوب إدارة الرئيس للاقتصاد، مشيرين إلى تراجع معدل البطالة بين النساء في الفترة الأخيرة إلى أدنى مستوياته منذ 1953 وإلى أن 57% من 5.6 مليون وظيفة جديدة أضيفت منذ تولي ترامب السلطة ذهبت لنساء.







والانتخابات الرئاسية المقبلة تحمل الرقم 59 في تاريخ تلك الولايات المتحدة التي يختار مواطنيها رئيسا جديدا كل 4 سنوات.

ومن المرجح أن تعقد سلسلة الانتخابات التمهيدية الرئاسية والتجمعات الانتخابية الرئاسية خلال الأشهر الـ6 الأولى من عام 2020.

وعملية الترشيح هذه هي أيضا انتخابات غير مباشرة؛ حيث يدلي الناخبون بأصواتهم باختيار مجموعة من المندوبين لمؤتمر ترشيح الحزب السياسي الذي سينتخب بعد ذلك بدوره مرشح حزبه للرئاسة.

ويسعى الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الذي انتخب في عام 2016، لإعادة انتخابه لفترة ولاية ثانية. ومن المقرر أن ينصّب الفائز بالانتخابات 2020 في 20 يناير 2021.