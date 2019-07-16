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اختفاء ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع اختفاء ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

اختفت ​ناقلة نفط​ إماراتية كانت تعبر ​مضيق هرمز​ قبل يومين، ولم يعرف مصيرها حتى الآن، حسب ما أعلنته وكالة “الأسوشيتد برس”، اليوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة، إن ناقلة النفط الإماراتية توقفت عن إرسال إشارات بموقعها أثناء عبورها مضيق هرمز قبل يومين.

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