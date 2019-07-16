شكرا لقرائتكم صحيفة: زورق إيراني مفخخ يعترض مدمرة بريطانية متجهة للخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن زورقاً إيرانياً مفخخاً اعترض مسار المدمرة البريطانية "إتش. إم. إس. دنكان 45" 45 HMS Duncan المتجهة إلى الخليج العربي اليوم الثلاثاء.

وذكرت الصحيفة أن المدمرة دخلت في حالة تأهب قصوى بعد اكتشاف الزورق المليء بالمتفجرات في البحر الأحمر.

وأكد التقرير أن الزورق الذي يتم التحكم فيه عن بُعد (يصل حتى أربعة أميال)، ربما يكون قد أرسل هناك من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

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ووفقاً للصحيفة، فإن مدمرة "دنكان" المدججة بالسلاح، والتي من المقرر أن تنضم إلى الفرقاطة "إتش. إم. إس. مونتروز" تبحر عبر قناة السويس.

وتعد المدمرة "إتش. إم. إس. دنكان" أحدث سفينة حربية تنضم إلى تجمع الأسطول البريطاني في الخليج. وكانت أميركا قد أرسلت سفينة حربية ونظام دفاع صاروخي من نوع "باتريوت" إلى المنطقة وسط تصاعد التوترات مع إيران منذ مايو/أيار الماضي.

ويأتي اعتراض مسير المدمرة البريطانية بالتزامن مع تهديد المرشد الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، بالرد على احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الايرانية في جبل طارق بسبب انتهاكها العقوبات الأوروبية.