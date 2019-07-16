شكرا لقرائتكم رغم العقوبات الأوروبية.. تركيا سترسل سفينة تنقيب رابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز اليوم الثلاثاء، إن تركيا سترسل سفينة رابعة إلى شرق البحر المتوسط لإجراء مسح سيزمي للنفط والغاز حول قبرص.

ولدى تركيا حالياً ثلاث سفن حول قبرص، من بينها سفينتان للحفر.

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وقال دونميز على "تويتر" إن سفينة المسح السيزمي "أورك ريس"، سيتم إرسالها إلى البحر المتوسط بعد استكمال أنشطتها الحالية في بحر مرمرة.

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن أمس الاثنين، سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا رداً على مواصلتها أعمال التنقيب غير الشرعية التي تقوم بها في المياه الإقليمية القبرصية، رغم التحذيرات بوقفها، حسب ما أفادت به مصادر أوروبية.

فيما رفضت قبرص اليوم الثلاثاء مقترحاً من القبارصة الأتراك للتعاون بينهما في التنقيب عن الغاز قبالة الجزيرة، قائلة إن هذا الأسلوب يهدف إلى التحول عن المفاوضات الحقيقية الرامية لإنهاء انقسام البلاد.