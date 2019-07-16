" أورسولا" تسعى لتأخير انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي .. "وجونسون" يتحدى: سنخرج بحلول 31 أكتوبر القادم

ترجمة: أحمد أبوعقيل

هاجم أعضاء البرلمان البريطاني، أورسولا فون دير لين وزير الدفاع الألمانية ، حيثبعد حديثها عن تأخر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - مرجحه عدم اتجاه المملكة المتحدة لإتمام صفقة.

وتعد أورسولا غيرترود فون دير لاين أول إمرأة ألمانية تشغل منصب وزيرة الدفاع منذ عام 2013، وهي طبيبة من حيث المهنة، وكانت قدت خدمت في وقت سابق في منصب وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية من 2009 إلى 2013 وفي منصب وزيرة شؤون الأسرة والشباب في الفترة من 2005 إلى 2009.

وتعهد بوريس جونسون، المرشح لرئاسة وزراء بريطانيا بإتمام صفقة الخروج من الإتحاد الأوربي مع أو بدون اتفاق بحلول 31 أكتوبر كما استبعد أيضا إجراء انتخابات قبل مغادرة المملكة المتحدة للكتلة.

الكسندر دي بوريس جونسون عضو في البرلمان البريطاني، وهو من أصول شركسية وهو صحفي بريطاني وعمدة لندن السابق وينتمي إلى حزب المحافظين السياسي، وقد أنتخب عمدة لمدينة لندن منذ عام 2008.وعين وزيرآ للخارجية البريطانية في 13 يوليو عام 2016. وكان عضو البرلمان لهينلي ورئيسا لتحرير مجلة المشاهد.

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كما قال وزير الخارجية السابق ومنافسه جيرمى هانت، انهما لا يستطيعان الموافقة على اتفاق جديد مع الاتحاد الاوروبى يتضمن دعم الحدود الايرلندية حيث قالا ان البروتوكول المثير للجدل " ميت " .

وألقت فون دير لين خطابًا أمام البرلمان الأوروبي هذا الصباح في محاولة لإقناع أعضاء البرلمان الأوروبي بتوليها رئاسة الكتلة التالية.

وقالت انها تواجه تصويتا بعد ظهر اليوم تحتاج إلى كسب تأييد غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي من أجل أن يتم انتخابها رئيسة للمفوضية الأوروبية كبديل جان كلود جونكر.

وقد برزت صعوبة المهمة التي تواجه وزير الدفاع الألماني المنتهية ولايته من خلال رد الفعل الذي واجهته عندما قالت إنها ستكون مستعدة لصد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد الموعد النهائي الحالي وهو 31أكتوبر.