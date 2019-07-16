التعليم العالي تعلن فتح التنسيق بالمرحلة الأولى من يوم 21 يوليو لـ 25 يوليو.. تعرف على خطوات وأماكن التنسيق وكيفية الحصول على نتيجة الترشيخ

أحمد أبوعقيل

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، بيانا صحفيا عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2019، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت.

وقررت الوزارة فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتباراً من يوم الأحد الموافق21/7/2019وحتى يوم الخميس الموافق 25/7/2019 وذلك وفقا للحد الأدنى التالي :

للدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق اضغط هنا

البيــــان الحد الأدنى عدد الطلاب

الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر

عدد الطلاب: 30152

الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر

عدد الطلاب: 14690

الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر

عدد الطلاب: 98471

الإجمـــــــــالي 143313

تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكتروني:

• القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت"التنسيق الالكتروني" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي:www.Tansik.Egypt.gov.eg

• سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق.

Advertisements

مواعيد إدخال الرغبات

عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات

• يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

• ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

• ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني

• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

مزايا خدمة التنسيق الالكتروني:

• التيسير علي الطلاب وأولياء الأمور بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.

• يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

• تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

• تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

• تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول علي نتيجة التنسيق من موقع التنسيق علي الإنترنت.

تعليمات هامة لأبنائنا الطلاب

• سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك.

• الموقع يعرض أيضا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

• ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

• إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سيخطره فورا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات(75 رغبة) والتي تم استحداثها لأول مرة هذا العام وبدون وجود أي أخطاء.

• في حالة وجود أي استفسار بشأن هذه الخدمة يمكنك الاتصال علي رقم 19468.

الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

• قم بالدخول إلي موقع الحكومة الإلكترونية المحدد

• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:-

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:

• يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

• يختار الطالب الكلية أوالمعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

• وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

• يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

• ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

• يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

• بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

• يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

• إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

طرق التعرف علي نتيجة الترشيح:

• النتائج ستكون متاحة علي نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

• يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية.

تسهيلات واجراءات يتم تطبيقها هذا العام 2019 لصالح ابنائنا الطلاب وذلك على النحو التالى:

• تم إنشاء عدد من الجامعات واستحداث عدد من الكليات في مختلف التخصصات العلمية والتكنولوجية وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وربط التعليم بسوق العمل، وتم اصدار قرارات بدء الدراسة بها اعتبارا من العام الجامعي2019/2020 وذلك لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة وتلبية رغباتهم في الالتحاق ببعض الكليات بالت

