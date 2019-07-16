بدء إستجواب الموقوفين بجريمة طرابلس الارهابية

باشر قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل تحقيقاته في جريمة طرابلس التي نفذها الارهابي عبد الرحمن مبسوط ليلة عيد الفطر، وأسفرت عن استشهاد أربعة عسكريين من الجيش وقوى الأمن الداخلي بينهم ضابط وجرح آخرين.
ويستجوب باسيل اليوم وغدا 16 مدعى عليه في هذه القضية بينهم 15 موقوفا، أسندت إليهم جرائم "تأليف عصابة مسلحة والانتماء إلى تنظيم إرهابي والقيام بأعمال إرهابية والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وقتل عسكريين عمدا ومحاولة قتل عسكريين ومدنيين، وتخريب في الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة حربية وذخائر ومواد متفجرة". ويجري استجواب الموقوفين في حضور وكلاء الدفاع عنهم.
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