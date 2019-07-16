مسيرة فلسطينية الى مجلس النواب رفضا لقرار وزارة العمل

يتجمح حشد من ​اللاجئين الفلسطينيين​، بدعوة من "ائتلاف حق العمل للاجئين الفلسطينيين والمؤسسات والجمعيات العاملة في ​لبنان​"، تحت ​جسر الكولا​ للانطلاق بمسيرة في اتجاه مقر مجلس النيابي، "رفضا للاجراءات التعسفية تجاه ​العمال​ والتجار الفلسطينيين في لبنان، ولضمان حقهم في العيش بكرامة".

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