أبو الحسن: أيها المعطلون ماذا تريدون؟

شدد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أن "بدعة تعطيلة وهرطقة دستورية وألاعيب خفة بهلوانية لا بل أساليب إستخفافية تناقض ​الدستور​، ومحاولة يائسة لتعطيل جلسات ​الحكومة​ خدمة للحليف المحشور، كم هي فاقعة الصيغة التي تقدمتم بها لتمديد مهلة تقديم قطع حسابات السنوات السابقة لمدة ٦ أشهر. أيها المعطلون ماذا تريدون؟"

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