فضل الله: تحكمنا الأخلاق الإيمانية والإنسانية في كل مفاصل عملنا

شدد العلاّمة ​السيد علي فضل الله​ خلال لقاء لكوادر جمعية المبرّات الخيرية " على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق المديرين والمسؤولين في جمعية المبرّات، لا لحفظ هذا الإرث الكبير فحسب، بل العمل على تطويره ، لنكون متميزين في كل المواقع التي نتواجد فيها، سواء في الموقع التعليمي أو في الموقع الرعائي أو في الموقع الإنتاجي أم في الصحي أم في العمل الثقافي".

وحث المديرين العاملين:"على الأخذ بكل أسباب التطوير بقدر ما نملك من إمكانات وموارد وطاقات على قاعدة التعاون بين الجميع، حيث يأخذ كل منكم دوره في موقعه ليتكامل مع المواقع الأخرى"، مشيرًا إلى:" أننا نريد مؤسسات إنسانية يحكمها الإيمان والأخلاق والروح بحيث تكون الهواء الذي نتنفسه وطابع العمل الذي نتحرك فيه من المدير إلى الموظف الصغير". وأضاف:"لا بد لنا أن نحفظ صورة هذه المؤسسات نقية ناصعة كما هي أمام الأخرين، فنحن لسنا مؤسسات تجارية إنما مؤسسات خيرية إنسانية تهدف إلى النهوض بواقع هذا المجتمع وتطويره، ومد يد العون والمساعدة للفقراء، والأيتام والمحتاجين، والمعوقين"، مؤكدا على:" وجوب الالتزام بالقوانين وعدم مخالفة النظام في أي مجال من المجالات".