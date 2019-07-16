ضبط عدد من المخالفات خلال جولة تفقدية لمفتشي الصحة بقضاء بعبدا

كثفت المفتشية العامة الصحية والزراعية والاجتماعية جولاتها المفاجئة على الادارات الخاضعة لرقابتها، بتوجيه من رئيس ​التفتيش المركزي​ ​القاضي جورج عطية​، وقام فريق من المفتشية العامة برئاسة المفتش العام نضال ​الراعي​ بجولة تفقدية شملت مصلحة الصحة في ​جبل لبنان​ وقسم الصحة في ​قضاء بعبدا​ ومركز طبابة قضاء عالية.

واطلع المفتشون خلال الجولة على سير العمل الاداري والصحي والصيدلي في الوحدات الادارية والفنية المذكورة وكذلك على عمل المراقبين الصيادلة والمراقبين الصحيين ومدى انطباق عملهم على القوانين والانظمة ذات الصلة وعلى مهل انجاز الاعمال المكلفين بها ومدى مراعاتها للمهل الادارية المحددة قانونا لكل نوع منها.

كما شملت الجولة التفتيشية موظفي هذه الوحدات ومدى انضباطهم وتقيدهم بالاصول القانونية والتنظيمية في ادائهم لمهامهم وباحكام الدوام الرسمي حضورا ومغادرة.

وحصل خلال هذه الجولة ضبط لعدد من المخالفات حيث باشر المفتشون المختصون تحقيقاتهم بها تمهيدا لتحديد المسؤوليات واتخاذ الاجراءات التأديبية المناسبة بهذا الخصوص.