اقفال محل يستثمره سوري في دوحة عرمون

اقفلت دورية من ​الأمن العام​ بناء لاشارة ​النيابة العامة​ الاستئنافيه في ​جبل لبنان​، محلا لبيع النراجيل ومستلزماتها بالشمع الأحمر في ​دوحة عرمون​ يستثمره شخص من التابعية السورية.

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