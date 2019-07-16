هاشم أكد ضرورة إيلاء الاغتراب اللبناني الاهتمام الضروري

شدّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، على "ضرورة إيلاء الإغتراب ال​لبنان​ي الاهتمام الضروري والمطلوب، لأنّ لبنان -كما أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري- دائمًا لايقوم إلّا بجناحيه المقيم والمغترب، وهذه حقيقة أثبتتها التجربة".

وحيّا في كلمة له خلال لقائه عددًا من شباب الجالية اللبنانية في مدينة ​الدار البيضاء​ ​المغرب​ية، ​الإغتراب اللبناني​ على مساحة العالم وبخاصة في المغرب و"الذين حملوا اسم لبنان عاليًا أينما حلو، وكانت نجاحاتهم في كلّ المجالات وكانوا السند والداعم الأساسي لاقتصاد لبنان، وما زالو رغم التقصير والقصور في أداء بعض الحكومات تجاه هذا الجناح الّذي أنقذ لبنان في أدق الظروف".