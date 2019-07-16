الشيخ حسن التقى وفدا من "الجمعية اللبنانية للعلوم والأبحاث"

استقبل شيخ عقل لطائفة الموّحدين ​الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​، وفدا من "الجمعية اللبنانية للعلوم والأبحاث" برئاسة ​صلاح الدين​ سليم ارقه دان وحسين حمادة، اللذين قدما له دعوة الى"المؤتمر الأول للعلوم الإنساني" الذي تقيمه الجمعية ٢٢ آب القادم، بعنوان "دور الوقف في التربية والتعليم".

كما التقى مسؤول الجمعية الخيرية الدرزية في فالنسيا – ​فنزويلا​ امين البعيني، يرافقه رئيس لجنة الاغتراب في المجلس المذهبي جمال الجوهري، ووضع البعيني سماحته بعدد من المواضيع والمسائل المتصلة بواقع الجالية على كافة الصعد.