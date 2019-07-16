استقبل شيخ عقل لطائفة الموّحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، وفدا من "الجمعية اللبنانية للعلوم والأبحاث" برئاسة صلاح الدين سليم ارقه دان وحسين حمادة، اللذين قدما له دعوة الى"المؤتمر الأول للعلوم الإنساني" الذي تقيمه الجمعية ٢٢ آب القادم، بعنوان "دور الوقف في التربية والتعليم".
كما التقى مسؤول الجمعية الخيرية الدرزية في فالنسيا – فنزويلا امين البعيني، يرافقه رئيس لجنة الاغتراب في المجلس المذهبي جمال الجوهري، ووضع البعيني سماحته بعدد من المواضيع والمسائل المتصلة بواقع الجالية على كافة الصعد.
كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ حسن التقى وفدا من "الجمعية اللبنانية للعلوم والأبحاث" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.