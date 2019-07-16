تعيين زيد اللوزي سفيرا جديدا للأردن لدى قطر بعد انقطاع دام عامين

أصدر ملك الأردن عبد الله الثاني، مرسومًا ملكيًّا بالموافقة على تسمية أمين عام وزارة الخارجية زيد اللوزي، سفيرًا للأردن لدى قطر.
كما تمّت الموافقة على تعيين الشیخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفیرًا لقطر لدى الأردن.
وكان الأردن قد خفض التمثيل الدبلوماسي مع قطر في حزيران عام 2017، وسحب سفيره من الدوحة، إلى جانب سحب تراخيص مكاتب قناة "الجزيرة"، على خلفيّة ما عُرف بالأزمة الخليجية.
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