مسؤول تركي: أنقرة ستدافع عن حقوقها شرق المتوسط حتى النهاية

أكد زعيم ​حزب الشعب الجمهوري التركي​ المعارض ​كمال قليجدار أوغلو​، أن "​تركيا​ ستدافع عن حقوقها شرق ​البحر المتوسط​ حتى النهاية"، مشيراً إلى أنه "لدينا حقوق في شرق البحر المتوسط وسندافع عنها حتى النهاية. لا تقلقوا بخصوص ذلك".

وأعرب عن رفضه القرارات التي اتخذها ​الاتحاد الأوروبي​ ضد أنشطة التنقيب التركية عن الموارد الهيدروكربونية شرق المتوسط، منتقداً "​سياسة​ الكيل بمكيالين التي يتبعها الاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى أن "الاتحاد الأوروبي ليس له أي إعتبار في المنطقة طالما لم يتخلَ عن اتباع سياسة إزدواجية المعايير ولا نقبل التدابير التي اتخذها ضد تركيا".