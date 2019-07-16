تجمع المهنيين بالسودان: لن نوقّع على أي اتفاق لا يُرضي الشعب

أكّد تجمُّع المهنيين ​السودانيين​ "أننا لن نوقّع على أي اتفاق لا يُرضي الشعب وأسر الشهداء، ورفضنا مسودة الإعلان الدستوري التي قدّمها ​المجلس العسكري​ لاحتوائها "حصانات" من الملاحقات"، معتبرًا أن "تمديد المجلس العسكري ​حالة الطوارئ​ 3 أشهر انتهاكاً للحريات".

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