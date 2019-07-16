أبو مرزوق: موسكو تقف مع الشعب الفلسطيني باستمرار

أكد رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة "حماس" ​موسى أبو مرزوق​ أن "​موسكو​ تقف مع ​الشعب الفلسطيني​ باستمرار وتتصدى للضغوط الدولية لتصفية قضيتنا"، مشيراً إلى أنه "من المهم أن يكون هناك توازن قوى في المنطقة لمواجهة استفراد ​أميركا​ التي تعبث بقضيتنا".

ولفت إلى ان "أميركا تتخذ اجراءات انحيازية ل​إسرائيل​ بعيداً عن الشرعية الدولية ورغبة الشعوب"، مشيراً إلى أن "جهود ​روسيا​ مشكورة في ​المصالحة الفلسطينية​ ودعوناها للوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني المحاصر ومشهود لها في المنطقة لمواجهة الهيمنة الأميركية عليها".

وأشار إلى أن "روسيا تستطيع أن تكون لاعباً قوياً في المنطقة لأنها بحاجة الى المزيد من المواقف الإ يجابية"، لافتاً إلى أن "​الرباعية الدولية​ ليست إطاراً جامعاً لحل ​القضية الفلسطينية​ وهي من فرضت الحصار على غزة"، مضيفاً "حماس" ترحب بأيّ لقاءات فلسطينية فلسطينية في أيّ مكان وسنستجيب لأيّ دعوة من هذا القبيل".

ودعا أبو مرزوق، حركة "فتح" الى "تجاوز صفحات الماضي وفتح كل الملفات الفلسطينية ولا سيما الوحدة الوطنية"، مؤكداً أن "موسكو حريصة على المصالحة الفلسطينية ولا سيما أن الاحتلال يتذرع بالإنقسام الفلسطيني"، مشيراً إلى "أننا نتوقع في كل لحظة حصول عدوان اسرائيلي ويجب أن نكون مستعدين لمواجهته وصدّه".