جليك عن اختطاف البحارة: وزارة خارجيتنا وأجهزة استخباراتنا يعملون بشكل مكثف

أكّد المتحدث باسم ​حزب العدالة والتنمية​ التركي الحاكم ​عمر جليك​، حول اختطاف 10 بحارة أتراك في نيجيربا، أن "وزارة خارجيتنا وأجهزة استخباراتنا يعملون بشكل مكثف في هذا الصدد"، موضحًا أن "علامات استفهام كثيرة حول تهرُّب ​الاتحاد الأوروبي​ من التنديد بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في ​تركيا​ منتصف تموز 2016".

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