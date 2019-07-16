خارجية فنلندا: ندعم الوساطة الأثيوبية للتوصل إلى حل سياسي في السودان

أكّد وزير خارجية ​فنلندا​ المبعوث الأوروبي للسودان بيكا هافستو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، "أننا ندعم الوساطة الأثيوبية للتوصل إلى حل سياسي في ​السودان​"، مشيرًا إلى "أننا نرحب بالمفاوضات بين ​المجلس العسكري​ و​قوى الحرية والتغيير​ في السودان".

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