الأسوشيتد برس: اختفاء ناقلة نفط إماراتية كانت تعبر مضيق هرمز قبل يومين

افادت وكالة "الأسوشيتد برس" التركية عن "اختفاء ​ناقلة نفط​ إماراتية كانت تعبر ​مضيق هرمز​ قبل يومين"، مشيرة الى "وجود مخاوف بشأن مصيرها".

ولفتت الوكالة الى ان "ناقلة النفط الإماراتية توقفت عن إرسال إشارات بموقعها أثناء عبورها مضيق هرمز قبل يومين".