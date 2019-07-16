بهروز كمالوندي: قد تتغير نسبة تخصيب اليورانيوم في ايران

اعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية ال​ايران​ية ​بهروز كمالوندي​ انه "قد يتغير حجم ونسبة تخصيب اليورانيوم في البلاد"، مشيراً إلى أن "حجم مخزون اليورانيوم المخصب يزيد على 300 كيلوغرام وان سرعة الخزن في تزايد وفي الحقيقة ان التخصيب اشبه بالقاطرة تزداد سرعة كلما تقدمت الى الامام وحاليا ان مستوى تخصيب اليورانيوم في البلاد يصل الى 4.5 بالمئة".

وحول ما اذا كانت ايران ستتجاوز التخصيب بمستوى 4.5 بالمئة، أوضح "أننا لم نقرر بعد تجاوز التخصيب بمستوى 4.5 بالمئة، ونحن باقون عند هذا المستوى من التخصيب"، مشيرا الى ان "التخصيب اشبه بقاطرة سريعة السير وان المحطة اللاحقة بعد التخصيب بمستوى 4.5 بالمئة هي عشرين بالمئة ".

وافاد كمالوندي بان "حاجة البلاد راهنا هي التخصيب بمستوى 4.5 بالمئة ولكن اذا ما احتاج مفاعل طهران الى ​الوقود​ وفي حال لم يجر تسليم ايران الوقود اللازم فاننا قادرون على انتاج حاجتنا من الوقود"، مشيراً إلى أن "حجم التخصيب في ايران رهن بعاملين المنطق التقني المتمثل بحاجة البلاد والمنطق السياسي وقد يقتضي المنطق السياسي تغيير حجم ونسبة التخصيب على غرار ما اقتضاه هذا المنطق من تقييد عملية التخصيب فيما سبق".