دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters باكستان تعيد فتح مجالها الجوي للطيران المدني بعد مواجهة مع الهند

إسلام اباد (رويترز) - فتحت باكستان مجالها الجوي لحركة الملاحة الجوية المدنية يوم الثلاثاء بعد القيود التي فرضتها على مدى أشهر في أعقاب مواجهة مع جارتها الهند.

وجاء في مذكرة موجهة إلى موظفي المراقبة الجوية نشرت بموقع هيئة الطيران المدني الباكستانية "بدءا من الآن يُفتح المجال الجوي الباكستاني أمام جميع أنواع الملاحة الجوية وفق المسارات المنشورة بخدمة الملاحة الجوية".

ويعيد تحرك باكستان التي تقع في وسط ممر طيران حيوي الارتياح لشركات الطيران الدولية التي تأثرت المئات من رحلاتها لنقل الركاب والشحن يوميا بسبب القيود على المجال الجوي وزادت من ساعات السفر للركاب ورفعت تكلفة الوقود للشركات.

وقالت وزارة الطيران المدني الهندية إنه بعد تحرك باكستان زالت كل القيود بالمجال الجوي في كلا البلدين.

وقالت "بدأت الرحلات الجوية في استخدام المسارات الجوية المغلقة مما أعطى شركات الطيران تحررا ملموسا".

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وأغلقت باكستان مجالها الجوي في فبراير شباط بعد هجوم‭‭ ‬‬نفذته جماعة متشددة، تتمركز في باكستان، في الجزء الخاضع لسيطرة الهند في كشمير مما تسبب في مواجهة مسلحة بين البلدين المسلحين نوويا.

وتبادل البلدان شن هجمات جوية وخاضت الطائرات الحربية مناوشات قصيرة في أجواء إقليم كشمير المتنازع عليه تم خلالها إسقاط مقاتلة هندية.

واستؤنفت العمليات جزئيا في المطارات الباكستانية فور انتهاء الأزمة لكن استمر تأثير القيود على الكثير من شركات الطيران التي تستخدم المجال الجوي الباكستاني.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)