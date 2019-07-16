كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس الوزراء الإيطالي يستجيب للضغط و يرد على تقرير روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني لأيام من الضغط ووافق على الرد على أسئلة في البرلمان حول مزاعم بأن أحد الزملاء سعى للحصول على أموال روسية لحزب رابطة سلفيني المؤيد لموسكو.

ويخضع المدعي العام، جانلوكا سافويني، للتحقيق من قبل مدعين في ميلانو بسبب مزاعم بوجود فساد دولي ناشئ عن تقارير بأنه ناقش خطة التمويل خلال اجتماع مع مسؤولين روس في موسكو العام الماضي، بعد شهور من تولي العصبة الشعبية السلطة في حكومة ائتلافية مع حركة الخمس نجوم.

كان سلفيني قد نأى بنفسه في البداية عن سافويني، ونفى أخذ أي أموال من روسيا وتجاهل مطالب المعارضة للرد في البرلمان. ولكن مع تزايد الدعوات وتوسيع نطاقها لشريكه في تحالف الخمس نجوم، وافق اليوم الثلاثاء.

وأوضح سالفيني إنه سيستجيب للمشرعين "حول كل شيء يمكن معرفته إنسانيًا" خلال استجواب بشكل منتظم في البرلمان.

