كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جنوب أفريقيا السابق: حياتي في خطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زعم رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما، تلقيه تهديدا بالقتل بعد شهادته في تحقيق بشأن الفساد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال زوما في التحقيق، أمس، إنه كان ضحية مكيدة للتخلص منه، وأن أجهزة مخابرات أجنبية وحكومة الفصل العنصري في التسعينيات ربما تقف وراء المؤامرة.

ومثل زوما أمام التحقيق، مرة أخرى اليوم الثلاثاء، وقال إن مساعده الشخصي تلقى مكالمة هاتفية في ساعة متأخرة الليلة الماضية من متصل مجهول هدد بقتل زوما وأبنائه.

ولم يصدر تعليق فوري عن الشرطة.

Advertisements

وأطاح حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم بزوما، في فبراير 2018، وتولى سيريل رامابوسا الرئاسة خلفا له.

وينفي زوما ارتكابه أي مخالفة خلال فترة رئاسته التي امتدت تسع سنوات.

ويتحرى التحقيق مزاعم بأن زوما سمح لثلاثة من أصدقائه بنهب موارد الدولة والتأثير في اختيار مسؤولين لمناصب كبيرة بالحكومة.