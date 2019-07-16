كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 11 من زوار ضريح صوفي في انفجار لغم جنوبي أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون أفغان إن 11 شخصا على الأقل من زوّار ضريح صوفي، بينهم سبعة أطفال، قتلوا، أمس الاثنين، في انفجار لغم أرضي مرت فوقه عربة كانوا يستقلونها في جنوب أفغانستان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن حياة الله حياة، المتحدث باسم حاكم إقليم قندهار، إن الانفجار وقع في منطقة خكريز بالإقليم في منتصف النهار تقريبا.

وذكر مسؤول كبير بقطاع الصحة أن 34 من النساء والأطفال أُصيبوا منهم 22 طفلا وثماني نساء في حالة حرجة.

Advertisements

وكان الضحايا في طريقهم لزيارة ضريح يضم قبر شاه أغا أحد شيوخ الصوفية. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها على الفور عن الانفجار.

ويقول مقاتلو حركة طالبان إنهم يزرعون القنابل على الطرق لاستهداف قوات الأمن لكن يسقط قتلى وجرحى من المدنيين.

وقال مسؤولون إن طفلين قُتلا في انفجار لغم أرضي، أول من أمس الأحد، في إقليم بلخ بشمال البلاد.