كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تعيد فتح المجال الجوي بعد 5 أشهر من الخلاف المميت مع الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت باكستان فتح مجالها الجوي في رحلة جوية مدنية اليوم الثلاثاء، بعد خمسة أشهر من إغلاق إسلام آباد لها بسبب مواجهة مع الهند.

وتصاعد التوتر بين الدول المشاكسة في فبراير عندما هاجمت الهند ما وصفته بأنه معسكر تدريب إرهابي في الأراضي الباكستانية.

وجاءت هذه الضربة استجابةً لتفجير انتحاري في كشمير أسفر عن مقتل أكثر من 40 جنديًا هنديًا، وهو ما أعلنته جماعة مسلحة باكستانية. وردت إسلام أباد بعد ذلك بغارات جوية دمرت طائرة مقاتلة هندية واحدة على الأقل.