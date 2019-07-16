كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: الصفقة النووية الإيرانية "لا يمكن الاستغناء عنها" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ووصفت الصين الاتفاق النووي الإيراني بأنه "لا يمكن الاستغناء عنه" والطريقة الوحيدة لحل المخاوف بشأن البرنامج النووي لطهران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "قنغ شوانغ" اليوم الثلاثاء إن "التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية هو الطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق والفعالة لتسوية القضية النووية الإيرانية وتخفيف التوترات".

وقال إن التزام إيران بالاتفاقية يجب أن تعالجه اللجنة المشتركة التي تشرف عليه.

وألقى قنغ باللوم على الولايات المتحدة في التسبب في التوترات الحالية، حيث انسحبت الولايات المتحدة في العام الماضي، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران.

وقال قنغ إنه يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن ممارسة الضغط على إيران وتهيئة الظروف لتسوية سياسية ودبلوماسية لهذه القضية.

