كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا أكبر مستورد للأسلحة الألمانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زادت ألمانيا صادرات الأسلحة إلى تركيا في الآونة الأخيرة، مما جعلها أكبر مستورد للأسلحة الألمانية.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في ردها على سؤال برلماني من النائب الألماني اليساري سيفيم داجديلن إن ألمانيا شحنت ما قيمته 184 مليون يورو من المكونات الغواصة إلى تركيا في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.

وقالت الوزارة أيضا أن الحكومة الألمانية وافقت أيضا على ضعف عدد تراخيص تصدير الأسلحة الجديدة إلى تركيا في نفس الفترة كما في العام الماضي مجتمعة.

وقال "يوبسرفير" نقلًا عن "داجدلين" قوله: "من غير المعقول أن الحكومة الألمانية، على الرغم من سياسة العدوان التركي في شرق البحر الأبيض المتوسط، تسلم أسلحتها الآن إلى بحرية أردوغان".

وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية: "يجب وقف صادرات الأسلحة إلى النظام الاستبدادي في تركيا".