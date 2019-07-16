كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: مستوى تخصيب اليورانيوم 4.5 % ونتوقف الآن عند هذا الحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أن نسبة تخصيب اليورانيوم وصلت إلى 4.5%، مشيرة إلى أنها ستتوقف الآن عند هذا الحد.
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن مستوى تخصيب اليورانيوم الآن هو 4.5%، مشيرا إلى أن بلاده لا تعتزم رفع هذه النسبة في الوقت الراهن.
وأكد كمالوندي، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية أنه "في الوقت الحالي، إيران ليست بحاجة إلى اليورانيوم المخصب بنسبة 20%".