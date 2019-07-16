كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: مستوى تخصيب اليورانيوم 4.5 % ونتوقف الآن عند هذا الحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أن نسبة تخصيب اليورانيوم وصلت إلى 4.5%، مشيرة إلى أنها ستتوقف الآن عند هذا الحد.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن مستوى تخصيب اليورانيوم الآن هو 4.5%، مشيرا إلى أن بلاده لا تعتزم رفع هذه النسبة في الوقت الراهن.

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وأكد كمالوندي، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية أنه "في الوقت الحالي، إيران ليست بحاجة إلى اليورانيوم المخصب بنسبة 20%".