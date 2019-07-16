كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الإيطالية تصادر "صاروخ جو- جو" بحوزة جماعة يمينية متطرفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صادرت الشرطة الإيطالية صاروخ جو-جو ومخبأ ضخم للأسلحة الآلية خلال مداهمات على جماعات اليمين المتطرف.

ووفقاً لصحيفة "اندبندنت" البريطانية اليوم، تم اعتقال ثلاثة رجال، أحدهم مرتبط بحزب سياسي إيطالي فاشي جديد.

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وقالت الشرطة، إن الاكتشاف نشأ عن تحقيق سابق مع الإيطاليين الذين شاركوا في التمرد المدعوم من روسيا في شرق أوكرانيا.

وفي بيان، قالت شرطة تورينو، إن أحد الرجال المعتقلين خاض الانتخابات دون جدوى كمرشح في مجلس الشيوخ عن حزب فورزا نوفا الفاشي في عام 2001.

وفي منزله في جالاراتي، عثرت الشرطة على 9 أسلحة هجومية، وحوالي 30 بندقية صيد، ومسدسات، وحراب، فضلاً عن ذخيرة ولوحات نازية قديمة تحوي صليب معقوف.