كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير خارجية تركيا: لا حاجة لاتخاذ خطوات الاتحاد الأوروبي ضد تركيا بجدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية التركي مفلوت كافوس أوغلو اليوم الثلاثاء إنه لا توجد حاجة لاتخاذ قرارات جادة للغاية اتخذها الاتحاد الأوروبي للحد من الاتصالات والتمويل لأنقرة بشأن التنقيب عن الغاز والنفط قبالة قبرص.

وصرح بذلك في مؤتمر صحفي بثته سي إن إن ترك في العاصمة المقدونية الشمالية سكوبي. وكانت وزارته قد ذكرت في وقت سابق أن هذه الخطوات لن تؤثر على تصميم تركيا على مواصلة أنشطة الطاقة في المنطقة.