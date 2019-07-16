كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس دول منطقة اليورو: يجب أن تلتزم اليونان بالإصلاحات والأهداف المالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقد تحدّث في أثينا بعد الانتخابات المفاجئة في 7 يوليو، والتي فاز فيها المحافظون باستثمارات واعدة وتخفيضات ضريبية.
وحث رئيس الالية الأوروبية لتحقيق الاستقرار "كلاوس ريجلنج" البلاد على مواصلة الخصخصة والإصلاحات وتحقيق الأهداف المالية المتفق عليها مع المقرضين.
وقال ريجلينج: "إن حملة الإصلاح للحكومة الجديدة لتحفيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار مرحب بها".
وأضاف: "على الرغم من أن الحكومة قد تم انتخابها للتو ولا تزال هناك تفاصيل، إلا أن ما هو معروف حاليًا يبدو واعدًا بقدر ما تحترم البلاد إطار المراقبة المعمول به والتزامات برنامجها".
وخرجت اليونان من خطة الإنقاذ الدولية الثالثة في أغسطس الماضي ووافقت على تحقيق فوائض أولية في الميزانية - باستثناء خدمة الديون - بنسبة 3.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا حتى عام 2022.
لقد وعد رئيس الوزراء "كيرياكوس ميتسوتاكيس" بنمو أعلى من المتوقع للتفاوض على تخفيض الأهداف المالية اعتبارًا من عام 2020 فصاعدًا.
وقال ريجلنج في مؤتمر في أثينا: "يجب على اليونان أن تجعل النمو أولويتها القصوى، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الفائض الأساسي المتفق عليه".