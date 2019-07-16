كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس دول منطقة اليورو: يجب أن تلتزم اليونان بالإصلاحات والأهداف المالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس دول منطقة اليورو اليوم الثلاثاء ان حملة الاصلاح للحكومة اليونانية المنتخبة حديثا مرحب بها لكن يتعين على البلاد احترام التزاماتها بعد الانقاذ.

وقد تحدّث في أثينا بعد الانتخابات المفاجئة في 7 يوليو، والتي فاز فيها المحافظون باستثمارات واعدة وتخفيضات ضريبية.