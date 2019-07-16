كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تعلن عجزا في موازنة شهر يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات التركية، الثلاثاء، عجزا في الميزنية بلغت قيمته 2.1 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي.

وأظهرت بيانات لوزارة المالية، أن الميزانية سجلت عجزا بقيمة 12.05 مليار ليرة مايعادل (2.11 مليار دولار) في يونيو .

وقالت الوزارة إن ميزانية شهر يونيو الماضي، أظهرت تسجيل عجز أولي،يستثني مدفوعات الفائدة، بقيمة 7.7 مليار ليرة.

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وبحسب الأرقام، سجلت الميزانية عجزا بلغ 78.58 مليار ليرة في الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة مع 46.1 مليار ليرة في نفس الفترة من 2018.

وتتوقع الحكومة التركية عجزا قدره 80.6 مليار ليرة في نهاية 2019.