منتخب داخل القاعة في تجمع إعدادي استعدادا لكأس إفريقيا

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، استعداداته لكأس أمم إفريقيا، التي ستحتضنها مدينة العيون، في يناير المقبل، بدخوله تجمعا إعداديا مغلقا، بداية من الأسبوع المقبل.

وينطلق التجمع الإعدادي للنخبة الوطنية، يوم 22 يوليوز الجاري، ويستمر إلى غاية 26 من الشهر نفسه، في مدينة القنيطرة.

ووجه هشام الدكيك، مدرب المنتخب الوطني داخل القاعة، الدعوة إلى 17 لاعبا، يتقدمهم ثلاثي فتح سطات، سعد كنية، ويوسف مزراعي، وعبد اللطيف فاتي، وثلاثة لاعبين من مونبولي الفرنسي، محمد جواد، وبلال البقالي، وسفيان المسرار.

وضمت القائمة أيضا، رضا الخياري، وزكرياء كاويري، وإدريس الرايس، ونبيل أكعزون، وأنس العيان، وعبد الكريم نبية، ثم عبد العزيز بوخريص، وخالد بوزيد ستيتو، بالإضافة إلى محمد أشرف سعود، وسفيان بوريط، ثم يونس آيت صالح.