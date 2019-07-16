حمل المصرية مي كساب “يربك” مهرجانا مغربيا

غابت الفنانة المصرية، مي كساب، نهاية الأسبوع الماضي، عن مهرجان شابكة، في مدينة سلا، بعدما كان مقررا أن تشارك في حفل افتتاحه، وذلك بسبب حملها.
وكشفت مصادر “اليوم 24” أن مي كساب اعتذرت عن المشاركة في افتتاح مهرجان شابكة، بسبب التعب، الذي يسببه لها الحمل، خصوصا أنها في مرحلة متقدمة منه.
وتسبب اعتذار مي كساب عن المشاركة في افتتاح المهرجان في حالة من الارتباك، خصوصا أن دولة مصر ضيف شرف، واستقبال كساب كان سيعكس ذلك جليا.
يذكر أن مي كساب زارت المغرب، أخيرا، لتصوير كليبها مع الفنان المغربي فريد غنام، وصعدت رفقة زوجها أوكا إلى منصة مهرجان موازين.
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