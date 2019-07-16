موجة غضب الجمهور المغربي تجاه محمد رمضان تدفعه إلى تعديل منشوره عن لمجرد

دفع غضب جمهور لمجرد من الفنان المصري، محمد رمضان، بهذا الأخير، أمس الاثنين، إلى تغيير وصفه سعد بنجم المغرب العربي، إلى النجم العربي العالمي.

وكان محمد رمضان قد نشر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، صورة له، وعلق عليها أن الكليب المقبل الذي أنجزه مع لمجرد، سيطرح، اليوم الثلاثاء، واصفا الفنان المغربي بنجم المغرب العربي.

ولم يرق الجمهور وصف رمضان لمجرد بنجم المغرب العربي، فشن عليه حملة في التعليقات، كانت نتيجتها أن عدل منشوره، ووصف المجرد ونعته بالنجم العربي العالمي.

الجمهور، المتابع لسعد لمجرد اعتبر أن رمضان يحاول تمرير رسالة، مفادها أنه أكثر نجومية من سعد، غير أن تغييره للوصف يبرز أنه لم يقصد ذلك فعلا.