رجل مُنقب ينفذ محاولة فاشلة للسطو على وكالة لتحويل الأموال في الحسيمة

نفذ شخص، أول أمس الأحد، في الحسيمة، محاولة سطو فاشلة على محل للصرف في شارع علال بن عبد الله وسط المدينة.

وكشفت المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، أن المشتبه فيه كان يرتدي نقابا، واقتحم المحل، ورش الغاز المسيل للدموع على المستخدم، الذي بدأ بالصراخ، قبل أن يلوذ المقتحم بالفرار على متن سيارة غير مرقمة كانت تنتظره بالقرب من المحل.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن المشتبه فيه لم يكن وحيدا، إذا كان برفقة اثنين آخرين ينتظرانه على متن سيارة، شوهدت تجوب، أكثر من مرة، الشارع، حيث يوجد المحل، قبل تنفيذ محاولة سرقة فاشلة.

وفور علمها بالموضوع، حلت العناصر الأمنية إلى عين المكان، وطوقت محيط المحل، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات السرقة، وتحديد هوية المشتبه فيهم.