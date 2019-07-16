نفذ شخص، أول أمس الأحد، في الحسيمة، محاولة سطو فاشلة على محل للصرف في شارع علال بن عبد الله وسط المدينة.
وكشفت المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، أن المشتبه فيه كان يرتدي نقابا، واقتحم المحل، ورش الغاز المسيل للدموع على المستخدم، الذي بدأ بالصراخ، قبل أن يلوذ المقتحم بالفرار على متن سيارة غير مرقمة كانت تنتظره بالقرب من المحل.
وأضافت المعطيات ذاتها، أن المشتبه فيه لم يكن وحيدا، إذا كان برفقة اثنين آخرين ينتظرانه على متن سيارة، شوهدت تجوب، أكثر من مرة، الشارع، حيث يوجد المحل، قبل تنفيذ محاولة سرقة فاشلة.
وفور علمها بالموضوع، حلت العناصر الأمنية إلى عين المكان، وطوقت محيط المحل، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات السرقة، وتحديد هوية المشتبه فيهم.
كانت هذه تفاصيل خبر رجل مُنقب ينفذ محاولة فاشلة للسطو على وكالة لتحويل الأموال في الحسيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.