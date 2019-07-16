حكم جنوب إفريقي لنهائي الـ”كان” بين الجزائر والسنغال

عينت لجنة الحكام التابعة للكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، الجنوب إفريقي فيكتور غوميز، حكمت لنهائي كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، بين الجزائر والسنغال.

ويتولى غوميز مهمة تحكيم المباراة، الجمعة القادم، والتي تستضيفها أرضية ملعب القاهرة الدولي، بداية من الساعة الثامنة مساء، بالتوقيت المغربي.

ويبحث منتخب الجزائر عن تحقيق لقبه الثاني في البطولة، بعد تتويجه الأول والأخير عام 1990، في حين يسعى السنغال إلى الظفر بأول كأس قارية في تاريخه، علما أن أفضل إنجازاته كانت بلوغه المباراة النهائية لدورة 2002.

يذكر أن المنتخب الجزائري تأهل للنهائي عقب تخطيه نيجيريا في المربع الذهبي، بهدفين مقابل هدف واحد، في حين فاز منتخب السنغال على تونس بهدف دون رد، بعد التمديد.