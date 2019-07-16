طنجة.. مكفوفون يجوبون الشوارع طلبا للشغل والحياة الكريمة -فيديو

فيديو: يونس الميموني
جاب عشرات المكفوفين وضعاف البصر، أمس الاثنين، بطنجة، عددا من شوارع المدينة للمطالبة بإدماجهم في سوق الشغل ورفع الإقصاء عنهم.
وكشف المحتجون لـ “اليوم24” أنهم توجهوا إلى ولاية جهة الشمال نظرا لتوفرها على إمكانيات معتبرة لمساعدتهم، وإنقاذهم من هذه الوضعية الهشة التي ستؤدي بهم في النهاية إلى التسول في الشارع.
وأضاف المحتجون ذاتهم، أنهم لا يستفيدون من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأشاروا أن الجهات المسؤولة تستعمل معهم سياسة الآذان الصماء.
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