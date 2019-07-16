- 1/2
- 2/2
هنأت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى العشرين لتوليه العرش، والتي تصادف 20 يوليوز الحالي.
وغردت أحلام، على حسابها الرسمي بـ “تويتر”، أمس الاثنين، “كل عام وجلالة الملك محمد السادس والمغرب وشعب المغرب العظيم وتراب المغرب بألف خير”.
وأضافت أحلام :” عشرون عاماً على تولي الملك محمد السادس رعاه الله عرش الحكم، تحيا المغرب حرة عربيه أبية قوية بكم وبشعبها العظيم الذي أكن له كل التقدير والمحبه والاحترام”.
وسبق أن تسلمت الفنانة أحلام رسالة شكر من الملك محمد السادس، بعدما تمنت له الشفاء إثر خضوعه لعملية جراحية في وقت سابق بفرنسا، ووصفها الملك أنداك بالفنانة المرموقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الذكرى 20 لتوليه العرش.. أحلام تهنئ الملك محمد السادس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.