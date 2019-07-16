أسهم زياش تتراجع في “الميركاتو” بسبب آرسنال.. أوفرمارس: “زياش أفضل من أوزيل”

مازال مستقبل النجم المغربي حكيم زياش، لاعب فريق أجاكس أمستردام الهولندي، يثير الكثير من الشكوك، خاصة بعد أن هدأت “عاصفة ” الشائعات والتسريبات، التي تتحدث عن قرب انتقاله إلى كبار منتخبات القارة العجوز.

واستغرب مارك أوفرمالاس، المدير الرياضي لنادي أجاكس، وواحد من أساطير الكرة الهولندية، من ‘الركود” الذي بات يطبع الحديث عن العروض التي يمكن أن يتلقاها اللاعب المغربي، خاصة بعد الموسم المتميز، الذي بصم عليه، رفقة فريق العاصمة الهولندي، بعد أن قاده للتتويج بلقب الدوري بالإضافة إلى وصوله لنصف نهائي دوري ابطال أروبا.

وقال أوفرمارس، في تصريحات صحفية، إنه عرض على نادي أرسنال الإنجليزي، التعاقد مع أوزيل بنصف المبلغ الذي يمكن أن يبيع به لاعبه الألماني مسعود أوزيل، ” لكنهم لم يستمعوا لي”.

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وأضاف: ” أنا حقا مستغرب،بالنسبة لي زياش أفضل من مسعود أوزيل، لقد قدم موسما متميزا، وإحصائياته رائعة للغاية، إنه لاعب رائع، قدم موسما متميزا بأهدافه وتمريراته الحاسمة”.

المتحدث ذاته، شدد على أن ناديه فتح له أبواب الرحيل لنادي أكبر هذا الصيف، لكنه لم يستبعد البقاء لموسم إضافي في الأياكس، في حال لم يتوصل بعرض كبير.

جدير ذكره، أن بايرن ميونخ الألماني، يعتبر حاليا هو النادي الوحيد الذي يفاوض بجدية إدارة النادي الهولندي، من أجل التعاقد مع زياش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.