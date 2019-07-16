باريس سان جيرمان يضع شرطا لرحيل نيمار!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وضع شرطا للسماح برحيل نجمه البرازيلي، نيمار دا سيلفا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن نيمار اجتمع، أمس الإثنين، مع قادة سان جيرمان ومن بينهم ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي.

وأشارت إلى أنه خلال الاجتماع وافق قادة سان جيرمان على رغبة نيمار في الرحيل هذا الصيف، ولكن بشرط الحصول على عرض مناسب.

ويريد مسؤولو النادي الفرنسي استعادة الـ222 مليون يورو التي تم دفعها، لضم نيمار من برشلونة في صيف 2017، وتم إبلاغ النجم البرازيلي بهذا الأمر خلال الاجتماع.

يذكر أن برشلونة هو الوجهة المحتملة لنيمار في الموسم المقبل، ولكن النادي الكاتالوني ينوي عرض إدراج أكثر من لاعب في الصفقة لتقليل الأموال المدفوعة أو إبرام التعاقد من خلال تبادل لاعبين دون تقديم أموال.