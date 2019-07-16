المدرب هادية: هـ. كوكب سينافس على احتلال مركز متقدم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع المدرب، أدهم هادية، ابن مدينة الناصرة في الأيام الأخيرة على عقد يقضي بانتقاله لتدريب فريق الدرجة الأولى، هبوعيل كوكب أبو الهيجاء، الموسم الكروي القادم.

وتسعى إدارة هبوعيل كوكب إلى تجهيز فريق قوي من أجله المنافسة على احتلال أحد المراكز المتقدمة في الدوري.

وبهذا الصدد، قال المدرب أدهم هادية في حديث لـ"عرب 48"، إنني "تلقيت عروضا من مختلف الفرق في البلاد، وبالأخير فضلت تدريب هبوعيل كوكب أبو الهيجاء لعدة عوامل، ولعلّ أهمها العامل المهني ناهيك عن أنني وجدت الأمور التي أبحث عنها في هذا الفريق".

وأضاف أن "الفريق يحتفظ بغالبية لاعبيه من الموسم الماضي، وما ينقصنا حاليا هو التعاقد مع لاعب أو اثنين في الهجوم وخط الوسط، بحيث أن لدينا كادرا ممتازا ولديه الكفاءة لتحقيق هدفنا في الموسم القادم".

وأشار إلى أن "هدفنا هو تقديم أداء ممتاز حتى نكون عند حسن ظن الجماهير، كما المنافسة على احتلال مركز متقدم في البلاي أوف العلوي".