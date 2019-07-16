مقتل انتصار عيسوي: نزاع بين مطلق النار والابن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة تصريح مدع ضد شاب (23 عاما) من مدينة الرملة على خلفية ضلوعه في ملف جريمة قتل انتصار العيسوي (53 عاما) من الرملة في شهر أيار/مايو الماضي.
وتقدمت النيابة العامة بطلب للمحكمة لتمديد اعتقال الشاب حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحقه.
وتعود حيثيات الجريمة إلى يوم 25.5.2019، حينها قتلت انتصار العيسوي متأثرة بجروحها الخطيرة نتيجة تعرضها لجريمة إطلاق نار، كما أصيب شخص آخر (40 عاما) بجروح وصفت بأنها طفيفة آنذاك.
وبحسب ما جاء على لسان الشرطة، فإن الجريمة وقعت على أثر نزاع نشب على خلفية جنائية بين المشتبه به عمر مصراتي وابن المرحومة العيسوي، ليصل المشتبه به يوم الجريمة حوالي الساعة التاسعة والنصف مساء بعد أن استقل دراجة كهربائية قرب منزل عائلة العيسوي، ومن ثم فتح النار على المنزل ما أسفر عن إصابة المرحومة وجارهم، وقد لاذ المشتبه بالفرار من المكان على متن الدراجة قبل إلقاء القبض عليه بعد أيام بينما كان يختبئ في شقة باللد.
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