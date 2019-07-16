شكرا لقرائتكم خبر عن حملة توعوية لعمال النظافة بسيئون حول السلامة في العمل والان مع التفاصيل

عقدت اليوم بمدينة سيئون محافظة حضرموت، دورة تنموية في السلامة المهنية لعمال النظافة والتحسين بمديرية سيئون للحفاظ على صحتهم أثناء عملهم في تنظيف المدينة، ضمن حملة التوعوية حول السلامة في العمل التي ينفذها مركز الصحة والسلامة المهنية التابع لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت.

وجاءت الدورة التدريبية التي أقيمت برعاية مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء وتنفيذ مركز الصحه والسلامه المهنيه بالمكتب للحفاظ على سلامة العاملين أثناء عملهم والتقيد بالإرشادات للوقاية من مخاطر الأمراض الناقلة التي قد تسببها القمائم وحمايتهم من التسمم والحرائق والصدمات والثعابين والعقارب ومخلفات المستشفيات، والحث على الالتزام بارتداء معدات الوقاية الشخصية أثناء العمل.

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وتناولت الدورة التدريبية التي قدمها مشرف السلامة المهنية بالمركز "حسين علي باغريب" و "هشام بافليع" و "د/عمر بالرقعان" عدد من المفاهيم والمحاور الأساسية في السلامة المهنية للعمل والتطرق إلى أدوات السلامة لعمال النظافة من الملابس والحذاء والقبعة والقفزات، ووضع لوحات إرشادية تحذيرية أثناء القيام بالعمل في تنظيف مكان القمامة في الشارع، مع وراعاه إشارات المواد السامة والكيماوية والحارقة، بالإضافة إلى مخاطر المخلفات الطبية والفضلات، والإسعافات الأولية للإصابات أثناء العمل.

وأشار مدير ادارة الصحة والسلامة المهنية الدكتور "محمد سنجل" في مستهل الدورة التي حضرها مدير صندوق النظافة والتحسين بمدينة سيئون المهندس "عمر سعدان خباه"؛ بضرورة انعقاد مثل هذه الدورات خصوصاً لعمال النظافة الذين يتعرضون للكثير من المخاطر على مستوى الجسم والصحة، مؤكداً أن مركز الصحة والسلامة المهنية أنشئ في وقت قريب وهدفه خدمة منظمات المجتمع المدني المختلفة وكافة القطاعات العام والخاص والمختلط والمنشآت النفطية فيما يتعلق بالسلامة المهنية في العمل وتحسين صحة العاملين.

يذكر أن صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء ممثلاً بالمدير العام للصندوق المهندس "عمر سليم" أولى عمال النظافة في مدينة سيئون اهتمام خاص وكبير لما يقومون به من جهود لتنظيف المدينة وتحسينها وجعل المدينة التي أصبحت في الوقت الحالي عاصمة لوادي حضرموت نظيفة وجميلة.