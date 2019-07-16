مصدر أمني مصري: برلماني إخواني مدان بـ"مذبحة كرداسة" فر من الكويت لقطر قبيل توقيف...

تفاصيل هروب 3 إرهابيين من الكويت إلى قطر

كشف مصدر أمني مصري لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء، عن هوية 3 إرهابيين فروا من الكويت إلى قطر قبيل توقيف الخلية الجمعة الماضي.



وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الإرهابيين الثلاثة هم عبد السلام زكي بشندي، عضو مجلس النواب سابقا عن حزب "الحرية والعدالة" المنحل (الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية) والمتهم بقتل اللواء نبيل فراج (سبتمبر/أيلول 2013) وقضية مذبحة كرداسة وصدر حكم ضده بالإعدام غيابي.

وأوضح أن الثاني هو محمد نصر الدين فرج الغزلاني المتهم الرئيسي في مذبحة كرداسة ومقتل اللواء نبيل فراج وحاصل على إعدام غيابي في القضيتين.

والثالث هشام كامل عبد الحكيم إسماعيل متهم في قضية اللجان النوعية (تولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة والمحاكم وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة) وصادر ضده حكم غيابي، وفق المصدر.

وأشار إلى أن مسؤولا مصريا رفيع التقى أمير الكويت قبل شهر وعرض معلومات القاهرة عن نشاط الخلايا الإخوانية.

ونوه إلى أن القيادة في الكويت استشعرت خطورة نشاط الإخوان على أمن مصر.

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ولفت إلى أن إرهابيين إخوانيين آخرين صدر بحقهما حكم غيابي بالإعدام فرا من الكويت لقطر قبل القبض على الخلية الإرهابية.

والجمعة الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط خلية إخوانية يحمل أعضاؤها الجنسية المصرية صدر في حقهم أحكام قضائية من قبل السلطات في القاهرة في عملية أمنية استباقية.

وأوضحت أنه "بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية".

وأمس، أعلنت الكويت تسليم عناصر الخلية الإخوانية إلى السلطات المصرية بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين".

وتواصلت "العين الإخبارية" مع مصدرين مسؤولين من الأمن المصري، فضلا عدم نشر اسميهما، أكدا أن أفراد الخلية المضبوطة مدرجون على قوائم الإنتربول، ويجري التنسيق مع السلطات الكويتية لتسليمهم إلى مصر لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم.

ورجح المصدران أن المتهمين دخلوا الكويت بجوازات سفر مزورة وقبل إدراج أسمائهم على قوائم منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

وأوضحا أن مزيدا من التنسيق سيتم بين مصر وعدد من الدول العربية خلال الفترة المقبلة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة، مشيدًا بالتعاون الكويتي بهذا الصدد.