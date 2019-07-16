إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقر الجيش الإسرائيلي بسقوط طائرة مسيرة تابعة له في قطاع غزة، الثلاثاء، بعد وقت قصير من إعلان مصادر فلسطينية إسقاطها.
وزعم الجيش الإسرائيلي أن الطائرة المسيرة "رباعية المراوح" كانت في مهمة روتينية قبل إسقاطها، دون توضيح ماهية المهمة.
ويستخدم الجيش الإسرائيلي عادة هذا النوع من الطائرات بهدف التجسس وجمع المعلومات.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن السلطات العسكرية باشرت التحقيق في ظروف إسقاط الطائرة.
وأضاف"من غير الواضح إذا ما كان إسقاطها نجم عن خلل فني أو استهداف من قبل إحدى المنظمات في القطاع".
ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة، إلا أن حوادث مماثلة سبق أن وقعت في قطاع غزة.
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