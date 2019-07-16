- 1/2
- 2/2
وكالة الأنباء الفرنسية AFPالثلاثاء 2019/7/16 02:27 م بتوقيت أبوظبي
جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس
تعهد وزير الدولة البريطاني لأوروبا والأمريكتين بعدم تسليم مؤسس ويكيليكس الأسترالي جوليان أسانج إلى بلد يقر عقوبة الإعدام.
وخلال مؤتمر صحفي له في الإكوادور، الإثنين، قال الوزير البريطاني آلان دانكان، إن هذا "شرط أساسي للاتفاق الذي توصلنا إليه، بألا نسمح بأن يسلم إلى بلد يمكن أن يحكم عليه فيه بالإعدام، وتبقى هذه الضمانة قوية".
وتتهم الولايات المتحدة جوليان أسانج بالتجسس وطالبت بتسليمه، فيما ستعقد جلسة للنظر في هذا الطلب في أواخر فبراير/شباط 2020 في المملكة المتحدة.
وتأخذ واشنطن على مؤسس ويكيليكس أنه عرّض بعضًا من مصادرها للخطر، عندما نشر في عام 2010 عبر هذا الموقع 250 برقية دبلوماسية ونحو 500 ألف وثيقة سرية حول أنشطة الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان.
كما تتهم الولايات المتحدة أسانج بـ"التآمر" مع المحللة العسكرية السابقة تشيلسي مانينغ، التي تقف وراء هذا التسريب غير المسبوق.
كان أسانج قد لجأ إلى السفارة الأكوادورية في لندن منذ 7 سنوات لتجنب التسليم إلى السويد في قضية اعتداء جنسي تم إسقاطها منذ ذلك الحين.
وظل أسانج، البالغ من العمر 47 عاما، محتجزا في السفارة في منطقة نايتسبريدج الفاخرة منذ أغسطس/آب 2012، قبل أن تعتقله الشرطة البريطانية في 11 أبريل/نيسان الماضي.
يشار إلى أن موقع "ويكيليكس" ذكر أن مؤسسه جوليان أسانج تعرض لعملية تجسس متطورة في سفارة الإكوادور.
وتدهورت العلاقات بين أسانج ومضيفيه منذ أن اتهمته الإكوادور بتسريب معلومات عن الحياة الشخصية للرئيس لينين مورينو.
ووضع على الفور في الاعتقال ثم حكم عليه بالسجن 50 أسبوعا في الأول من مايو/أيار لانتهاكه شروط حريته الموقتة.
وأكدت حكومة الإكوادور أنها تلقت ضمانات خطية من لندن، عندما سحبت اللجوء من هذا الأسترالي، بأنه لن يسلم إلى دولة يمكن أن يتعرض فيها للتعذيب أو عقوبة الإعدام.
ووجهت الولايات المتحدة 18 تهمة إلى جوليان أسانج، ويبلغ تراكم العقوبات عن جميع هذه التهم نحو 175 عاما في السجن.
وتجيز السلطات الفيدرالية الأمريكية عقوبة الإعدام للجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، بما في ذلك التجسس.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تتعهد بعدم تسليم "أسانج" لبلد يقر عقوبة الإعدام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.