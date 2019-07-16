بريطانيا تتعهد بعدم تسليم "أسانج" لبلد يقر عقوبة الإعدام

تعهد وزير الدولة البريطاني لأوروبا والأمريكتين بعدم تسليم مؤسس ويكيليكس الأسترالي جوليان أسانج إلى بلد يقر عقوبة الإعدام.

وخلال مؤتمر صحفي له في الإكوادور، الإثنين، قال الوزير البريطاني آلان دانكان، إن هذا "شرط أساسي للاتفاق الذي توصلنا إليه، بألا نسمح بأن يسلم إلى بلد يمكن أن يحكم عليه فيه بالإعدام، وتبقى هذه الضمانة قوية".

وتتهم الولايات المتحدة جوليان أسانج بالتجسس وطالبت بتسليمه، فيما ستعقد جلسة للنظر في هذا الطلب في أواخر فبراير/شباط 2020 في المملكة المتحدة.

وتأخذ واشنطن على مؤسس ويكيليكس أنه عرّض بعضًا من مصادرها للخطر، عندما نشر في عام 2010 عبر هذا الموقع 250 برقية دبلوماسية ونحو 500 ألف وثيقة سرية حول أنشطة الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان.

كما تتهم الولايات المتحدة أسانج بـ"التآمر" مع المحللة العسكرية السابقة تشيلسي مانينغ، التي تقف وراء هذا التسريب غير المسبوق.

كان أسانج قد لجأ إلى السفارة الأكوادورية في لندن منذ 7 سنوات لتجنب التسليم إلى السويد في قضية اعتداء جنسي تم إسقاطها منذ ذلك الحين.



Advertisements

وظل أسانج، البالغ من العمر 47 عاما، محتجزا في السفارة في منطقة نايتسبريدج الفاخرة منذ أغسطس/آب 2012، قبل أن تعتقله الشرطة البريطانية في 11 أبريل/نيسان الماضي.





يشار إلى أن موقع "ويكيليكس" ذكر أن مؤسسه جوليان أسانج تعرض لعملية تجسس متطورة في سفارة الإكوادور.

وتدهورت العلاقات بين أسانج ومضيفيه منذ أن اتهمته الإكوادور بتسريب معلومات عن الحياة الشخصية للرئيس لينين مورينو.

ووضع على الفور في الاعتقال ثم حكم عليه بالسجن 50 أسبوعا في الأول من مايو/أيار لانتهاكه شروط حريته الموقتة.



وأكدت حكومة الإكوادور أنها تلقت ضمانات خطية من لندن، عندما سحبت اللجوء من هذا الأسترالي، بأنه لن يسلم إلى دولة يمكن أن يتعرض فيها للتعذيب أو عقوبة الإعدام.

ووجهت الولايات المتحدة 18 تهمة إلى جوليان أسانج، ويبلغ تراكم العقوبات عن جميع هذه التهم نحو 175 عاما في السجن.



وتجيز السلطات الفيدرالية الأمريكية عقوبة الإعدام للجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، بما في ذلك التجسس.